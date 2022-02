Oost , West , thuis best ...

Mooi gezegde : Oost , West , thuis best. En dat is ook wel zo vind ik . Nu moet je je natuurlijk ook echt thuis voelen , een huis alleen is niet voldoende, het moet jou huis zijn. Zodra je binnenstapt hoor je dat gevoel te hebben : ik ben thuis. Thuis is anders dan een huis alleen. Stel dat je een huis zou huren wat al gemeubileerd is en waar alles al aanwezig is. De kastjes staan vol met van alles, een mooi koffie apparaat , super lekker bed , mooie meubeltjes. Iedereen benijd je, wat heb je een mooi huis. Hier kan je het wel uithouden toch ?

Ja, vast zal je het uithouden , het is ook prachtig. Maar het is niet van jou wat er in staat en dat zal het ook nooit worden. Ik ken een vrouw die bij een man is ingetrokken na gescheiden te zijn , hartstikke verliefd, maar toen ze na tien jaar uit elkaar gingen zei ze dat ze zich in dat huis nooit thuis had gevoeld. Toen ze bij hem introk waren er natuurlijk dingen die van een vorige vrouw waren geweest en natuurlijk waren een boel dingen veranderd om haar te plezieren, ze had best wel wat in te brengen op dat gebied, een nieuw behangetje in haar lievelingskleuren en ze hebben samen een nieuw bankstel gekocht, maar om nu helemaal het hele huis leeg te gooien ging hem ook een beetje te ver, hij had best mooie spullen.

En daar had hij natuurlijk ook wel gelijk in. Maar zij voelde zich niet thuis, en dat gevoel kwam ook niet. Er waren ook veel laadjes waar zo nu en dan toch weer iets uitkwam wat van die andere vrouw was geweest, natuurlijk werd zoiets dan weg gegooid , maar het ging om het gevoel. Nu zal dat vast niet alleen de reden zijn geweest van hun scheiding , maar het heeft misschien toch wel mee gespeeld. Nu zit ze al jaren in een klein huurhuis met spullen weliswaar van de kringloop en dingetjes die ze goedkoop heeft gekocht, maar ze voelt zich er thuis.

Het is natuurlijk ook zo als je b.v gaat emigreren. Als je in een land komt te wonen waar je je niet lekker voelt wordt het nooit jou land denk ik. Ook al heb je van te voren zo goed alles over dat land gelezen en op internet bekeken , als je er komt te wonen kan het natuurlijk tegen vallen en blijf je je een vreemde voelen en word het geen thuis voor je , zelfs in het huis wat wel degelijk van jou is. En daar komt nog bij dat je naasten ook niet in de buurt zijn. En dan kan je ziek worden van heimwee en moet je toch echt terug voor je er onderdoor gaat.

Het is ook lastig denk ik om het gevoel van thuis zijn te omschrijven, het is gewoon dat je zodra je de deur open doet en over de drempel stapt je je prettig voelt. Je gewoon op je gemak voelen, net zoals je bij sommige mensen kunt hebben denk ik. Bij sommigen voel je je op je gemak, terwijl je bij anderen geen prettig gevoel hebt. En vaak kun je niet eens precies uitleggen wat je er mee bedoeld, het is een gevoel zeg je dan.

Heb ik nog wel een leuk voorbeeld van je op je gemak voelen ,van een kleinkind wat jaren geleden in het ziekenhuis lag voor een paar dagen, niks ernstigs gelukkig, maar leuk was anders natuurlijk. Het enigste wat de opname kon verzachten waren haar stapels stripboekjes die mee gingen en toen we zo tegen de verpleegkundige op het bezoekuur praten over hoe gek ze was op die boekjes hoorden we tot onze verbazing dat ze nog geen minuut er in gelezen had, alleen als wij of haar ouders op bezoek kwamen lag ze het hele bezoekuur te lezen. Wij vonden het maar ongezellig, maar zij voelde zich dan pas op haar gemak als er bekende visite was , daardoor kon ze ontspannen en haar boekjes lezen. Een beetje thuis om haar heen.

Ik schrijf dit stukje op de camping, morgen weer naar huis, en ook al heb ik een mooie caravan met alles erop en eraan , is toch best wel lekker om weer thuis te komen… en als ik de volgende keer weer naar de camping ga en ik stap over de drempel van de caravan ben ik eigenlijk ook weer thuis.. bofkont he..ik 😊